Ученые научились выращивать цыплят вне яичной скорлупы

Японские ученые из Университета Цукубы и Окаямского университета создали систему, позволяющую выращивать здоровых цыплят вне яичной скорлупы. Способ дает возможность наблюдать за эмбриональным развитием птицы на всех этапах. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Предыдущие эксперименты показали, что при перемещении зародыша курицы в искусственную среду окружающая плод мембрана быстро высыхала, что препятствовало вылуплению здорового птенца.

Команда решила эту проблему, поместив сосуд во вращающийся шейкер. В ходе тестов специалисты подобрали оптимальный темп в 10 оборотов в минуту.

Ученые также добавляли в состав кислород и порошок карбоната кальция (материала яичной скорлупы). Наконец, исследователи выяснили, что емкость с эмбрионов необходимо покачивать вперед-назад каждые 3-10 часов в первые двое суток культивирования.

Сочетание этих действий обеспечило самый высокий процент вылупления здоровых птенцов.

По словам ученых, их разработка не предназначена для птицеводства, однако может стать мощным научным инструментом в токсикологии, изучении стволовых клеток, регенеративной медицине и биовизуализации.

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