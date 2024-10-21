Грибы способны осознанно ориентироваться в пространстве, выяснили ученые

Японские ученые из Университета Тохоку доказали, что некоторые виды грибов способны изучать свое окружение и распространяться наиболее эффективным образом в зависимости от условий. Исследование опубликовано в научном журнале Fungal Ecology (FungEco).

Команда экспериментировала с древесным грибом Phanerochaete velutina, обитающим в лесах умеренного пояса.

Специалисты разместили девять колонизированных Phanerochaete velutina деревянных брусков в двух конфигурациях: кольцом или крестом. Затем ученые наблюдали, как организмы распространяют усики мицелия, изучая местность.

Исследователи выяснили, что нити мицелия расползались в разные стороны до тех пор, пока не встречали мицелий из соседних блоков. Эти усики соединялись, после чего гриб начинал вести себя как единое целое, посылая нити в направлениях, которые с наибольшей вероятностью приведут к успешному поиску пищи.

При круговом расположении число связей мицелия было примерно одинаковым для всех блоков. Однако к 116-му дню усики для сбора пищи были направлены только наружу, а область внутри круга оставалась пустой. Как и почему гриб определил, что эту территорию не нужно изучать, неизвестно.

При крестообразной компоновке четыре блока на кончиках креста имели больше всего мицелиальных связей, а усики для сбора пищи расходились наружу из всех четырех точек. Эти четыре точки, как предположили исследователи, представляли собой лучшие форпосты, с которых гриб мог проводить свое исследование окружающей среды.

По словам ученых, гриб распознает структуру своего окружения и передает ее по сети для координации деятельности для оптимизации своего формирования в этой среде.

Специалисты считают, что их открытие дает новые возможности для изучения механизмов принятия решений грибами, слизевиками и другими организмами.

Ранее в ученые в Китае обнаружили новую сверхзаразную грибковую инфекцию.