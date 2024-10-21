Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы щадящие упражнения для облегчения боли в спине

Daily Mail: облегчить боль в спине помогут три простых упражнения

close
Shutterstock

Перекатывания колена из стороны в сторону в положении лежа, ягодичный мостик и подтягивание колена к груди помогают снять скованность в суставах и облегчить боль в спине. Об этом изданию Daily Mail рассказала доктор Сэмми Марго, физиотерапевт из Северного Лондона.

Доктор объяснила, что при болях в спине оставаться полностью обездвиженным и отказываться от тренировок не рекомендуется. В долгосрочной перспективе это может привести к потере мышц, поддерживающих позвоночник, и усугублению неприятных ощущений. Кроме того, благодаря физическому движению к пораженному участку позвоночника поступает больше крови, которая переносит кислород и выводит продукты жизнедеятельности, уменьшая воспаление.

Чтобы поддерживать спину в здоровом состоянии, Марго рекомендует выполнять три упражнения. Первое расслабляет позвоночник и увеличивает амплитуду движений в нижней части спины. Нужно принять положение лежа, подтянув колени к груди и вытянув руки по бокам. Затем поднятые ноги необходимо поочередно наклонять влево и вправо, избегая сильного напряжения.

Второе движение укрепляет мышцы живота и помогает облегчить боль в пояснице. Для его выполнения необходимо лечь на спину, согнув ноги в коленях и поставив стопы на пол. После этого нужно плавно «вытолкнуть» таз вверх, балансируя на руках и ступнях, и опуститься обратно. Врач рекомендует начать с трех повторений за раз.

Третье упражнение развивает гибкость и снимает напряжение в мягких тканях. Нужно лечь спиной на ровную поверхность, подняв оба колена к груди. Затем колени по очереди нужно обхватить руками и «привести» выше, к голове. «Нерабочая» нога при этом должна быть прямой и оставаться на полу.

Ранее была найдена связь между здоровьем кишечника и позвоночника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами