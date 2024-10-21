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Сточные воды могут стать источником материалов будущего, выяснили ученые

COBIOT: предложен метод извлечения биополимеров из жидких отходов

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Depositphotos

Международная группа ученых из Дании и Нидерландов разработала способ переработки биомассы, извлеченной из сточных вод на очистных сооружениях. По словам специалистов, из стоков можно добывать биополимеры, которые станут альтернативой нефтехимическим продуктам. Исследование опубликовано в научном журнале Current Opinion in Biotechnology (COBIOT).

На очистных сооружениях обитает несколько сотен различных видов бактерий, которые производят множество типов биополимеров с различными свойствами. Эти бактерии используют биополимеры в качестве клея для формирования колоний и прилипания к поверхностям, чтобы их просто не вымыло из очистных сооружений.

Как выяснила команда, изменение кислотность и температуры воды позволит извлечь из стоков целлюлозу и желатиновые соединения. Их можно будет использовать в качестве сырья на промышленных производствах.

По словам исследователей, переработка сточных вод также снизит нагрузку на морские водоросли — основной источник биомассы для выпуска биополимеров.

Ранее ученые предложили заправлять самолеты стоками с пивоварен и молокозаводов.

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