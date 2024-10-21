Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина гибели девяти обезьян в зоопарке Гонконга

В старейшем зоопарке Гонконга девять обезьян погибли из-за бактерии

close
Depositphotos

По словам официальных лиц, девять обезьян, которые погибли в старейшем зоопарке Гонконга за два дня, были заражены мелиоидозом. Об этом сообщает The Associated Press.

Восемь обезьян были найдены мертвыми в воскресенье 13-го октября, а еще одна — в понедельник. Среди них были мартышки Бразза, обыкновенные беличьи обезьяны, бледные саки и эдиповы тамарины. Одна из мартышек Бразза продемонстрировала необычное поведение, которое могло указывать на болезнь, но позже выздоровела.

Мелиоидоз вызывает бактерия Burkholderia pseudomallei, которая широко распространена в почве и грязной воде. Из-за инфекции у животных развился сепсис. Для людей контакт с зараженными животными не опасен.

Сотрудники зоопарка считают, что заражение было связано с ремонтом ирригационных труб возле клеток обезьян в начале октября.

«Инкубационный период мелиоидоза у приматов составляет около недели, и это совпало с периодом после работ по вскапыванию почвы», — отмечается в заявлении.

Ранее ученые нашли способ спасения домашних кошек при отравлении лилиями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами