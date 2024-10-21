Стала известна причина гибели девяти обезьян в зоопарке Гонконга

По словам официальных лиц, девять обезьян, которые погибли в старейшем зоопарке Гонконга за два дня, были заражены мелиоидозом. Об этом сообщает The Associated Press.

Восемь обезьян были найдены мертвыми в воскресенье 13-го октября, а еще одна — в понедельник. Среди них были мартышки Бразза, обыкновенные беличьи обезьяны, бледные саки и эдиповы тамарины. Одна из мартышек Бразза продемонстрировала необычное поведение, которое могло указывать на болезнь, но позже выздоровела.

Мелиоидоз вызывает бактерия Burkholderia pseudomallei, которая широко распространена в почве и грязной воде. Из-за инфекции у животных развился сепсис. Для людей контакт с зараженными животными не опасен.

Сотрудники зоопарка считают, что заражение было связано с ремонтом ирригационных труб возле клеток обезьян в начале октября.

«Инкубационный период мелиоидоза у приматов составляет около недели, и это совпало с периодом после работ по вскапыванию почвы», — отмечается в заявлении.

Ранее ученые нашли способ спасения домашних кошек при отравлении лилиями.