Ученые назвали неожиданный полезный эффект от фильмов о супергероях

Бразильские ученые из Федерального университета Параибы выяснили, что фильмы о подвигах супергероев могут способствовать просоциальному поведению — действиям, направленным на благо окружающих. Исследование опубликовано в научном издании The Journal of Psychology (TJP).

Большинство кинокартин про супергероев представляют собой боевики со сценами насилия. Хотя изображения жестокости в медиа обычно связывают с повышенной агрессией, специалисты решили выяснить, могут ли такие сюжеты повлиять на зрителей в положительном ключе.

Исследование включало два эксперимента, в каждом из которых участвовало 200 человек. Их случайным образом распределили либо в экспериментальную, либо в контрольную группу.

Экспериментальная группа смотрела отрывок из фильма «Бэтмен против Супермена» 2016 года, в котором Бэтмен сражается с несколькими вооруженными злодеями, чтобы освободить заложницу. Эта сцена была выбрана из-за сочетания в ней жестоких действий и явного просоциального мотива — спасения жизни.

Контрольная группе показали нейтральное видео с разноцветными фигурами, образующими различные узоры. Этот ролик должен был служить базой для сравнения.

После просмотра участников попросили выполнить задание на просоциальное поведение. Им сказали, что они помогают в другом исследовании, раздавая кусочки шоколада будущим участникам. Количество кусочков шоколада, которые выделил каждый участник, служило мерой их готовности действовать во благо других.

Исследователи также измерили уровень эмпатии добровольцев. Для этого они использовали шкалу, которая оценивала три различных типа эмпатии: аффективную эмпатию (разделение эмоций другого человека), когнитивную эмпатию (понимание точки зрения другого человека) и ассоциативную эмпатию (идентификацию с персонажем в видео).

Во втором эксперименте исследователи ввели дополнительную меру — моральное оправдание. Участникам было предложено оценить, были ли оправданы насильственные действия Бэтмена с помощью таких утверждений, как «Действия главного героя были необходимы» или «Было невозможно справиться с этой ситуацией каким-либо другим способом».

В первом исследовании участники, которые смотрели сцену с супергероями, сообщили о более высоком уровне эмпатии, чем участники контрольной группы. А именно, зрители показали повышенную ассоциативную эмпатию — они больше идентифицировали себя с Бэтменом и его миссией по спасению человека. Эта идентификация с героем была ключевым фактором, который косвенно усилил просоциальное поведение.

Хотя участники экспериментальной группы не давали значительно больше шоколада по сравнению с контрольной группой, влияние фильма на просоциальное поведение было замечено через увеличение эмпатии. Это говорит о том, что чувство связи с героем и понимание его мотивов может побудить зрителей быть более щедрыми и полезными в своих реальных действиях.

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