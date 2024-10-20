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Ученые нашли в Турции 1600-летнюю римскую крепость

Daily Sabah: на юго-востоке Турции обнаружен римский форт IV века

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Археологи выкопали римские военные укрепления в Хасанкейфе на юго-востоке Турции. Крепость была построена на реке Тигр в 350-х годах нашей эры по указу императора Констанция II, сообщает газета Daily Sabah.

По словам ученых, Хасанкейф — одно из старейших непрерывно заселенных мест в мире. На протяжении 10 тыс. лет здесь жили представители более 20 культур и цивилизаций, включая ассирийцев, византийцев и османов.
Во времена Римской империи в Хасанкейфе располагались форты для патрулирования восточной границы и защиты территорий от возможного вторжения персов.

Археологи выяснили, что обнаруженная крепость называлась Цефа, что значит «скала» на арамейском. Хотя римский император Иовиан и персидский царь Шапур II заключили мирный договор в 363 году, Цефа оставалась военным форпостом.

Исследователи отметили, что найденный форт упоминался в римских исторических источниках, однако до недавнего времени ученые не могли найти никаких следов римских фортификаций в указанном месте.

Ранее археологи нашли в Турции более 50 печатей правителей Хеттского царства.

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