Власти США просили SpaceX о необычном исследовании

Американские регуляторы просили SpaceX для выдачи разрешения на полет космического корабля Starship предоставить исследование о вероятности падения корабля на акулу в океане, заявил основатель компании Илон Маск. Об этом сообщает ТАСС.

Предприниматель подчеркнул, что объяснил властям, что в океане много акул. Поэтому назвать подобную ситуацию невозможной нельзя, но вероятность этого крайне мала.

Маск добавил, что американские регуляторы также интересовались, могут ли пострадать киты в случае взрыва Starship в море. По его мнению, бюрократия отдаляет человечество от полета на Марс.

Накануне стало известно, что новый конфликт между Илоном Маском и властями разгорелся вокруг SpaceX. Комиссия по прибрежным районам Калифорнии отклонила запрос компании на увеличение количества запусков ракет Falcon 9 с 36 до 50 с базы военно-космических сил Ванденберг. Основанием для отказа послужила «неприемлемая» активность Илона Маска в социальной сети X.

Ранее эксперт объяснил значение первого в истории возвращения ступени ракеты Starship.