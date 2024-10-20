Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Одинокие древние квазары озадачили ученых тайной своего происхождения

TAJ: открыты галактические ядра возрастом более 13 млрд лет

close
NASA

Международная группа астрономов из США, Швейцарии, Японии, Германии и других стран обнаружила древние одинокие квазары неизвестного происхождения. Они возникли вскоре после Большого взрыва. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Квазар — чрезвычайно яркое ядро ​​галактики, в центре которой находится активная сверхмассивная черная дыра. Когда черная дыра втягивает окружающий газ и пыль, она выбрасывает огромное количество энергии, что делает квазары одними из самых ярких объектов во Вселенной.

Квазары наблюдались уже через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, и оставалось загадкой, как эти объекты могли стать такими яркими и массивными за столь короткий промежуток космического времени.

Команда использовала космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JSWT), чтобы заглянуть более чем на 13 млрд лет в прошлое. Ученые нашли пять квазаров, оказавшихся одними из старейших из известных объектов такого типа. Кроме того, они находились в пустых областях космоса без большого количества доступной материи.

Считается, что возраст этих квазаров составляет более 13 миллиардов лет, и они образовались между 600 и 700 миллионами лет после Большого взрыва. Сверхмассивные черные дыры, питающие квазары, в миллиард раз массивнее Солнца и более чем в триллион раз ярче.

По словам ученых, непонятно, как эти квазары могли вырасти до колоссальных размеров, если им, по-видимому, было нечем питаться.

Астрономы рассчитывают разгадать тайну происхождения ярких ранних квазаров в ходе дальнейших исследований.

Ранее специалисты нашли мощный источник гамма-фотонов, исходящих из микроквазара недалеко от Земли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами