Одинокие древние квазары озадачили ученых тайной своего происхождения

Международная группа астрономов из США, Швейцарии, Японии, Германии и других стран обнаружила древние одинокие квазары неизвестного происхождения. Они возникли вскоре после Большого взрыва. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Квазар — чрезвычайно яркое ядро ​​галактики, в центре которой находится активная сверхмассивная черная дыра. Когда черная дыра втягивает окружающий газ и пыль, она выбрасывает огромное количество энергии, что делает квазары одними из самых ярких объектов во Вселенной.

Квазары наблюдались уже через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, и оставалось загадкой, как эти объекты могли стать такими яркими и массивными за столь короткий промежуток космического времени.

Команда использовала космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JSWT), чтобы заглянуть более чем на 13 млрд лет в прошлое. Ученые нашли пять квазаров, оказавшихся одними из старейших из известных объектов такого типа. Кроме того, они находились в пустых областях космоса без большого количества доступной материи.

Считается, что возраст этих квазаров составляет более 13 миллиардов лет, и они образовались между 600 и 700 миллионами лет после Большого взрыва. Сверхмассивные черные дыры, питающие квазары, в миллиард раз массивнее Солнца и более чем в триллион раз ярче.

По словам ученых, непонятно, как эти квазары могли вырасти до колоссальных размеров, если им, по-видимому, было нечем питаться.

Астрономы рассчитывают разгадать тайну происхождения ярких ранних квазаров в ходе дальнейших исследований.

Ранее специалисты нашли мощный источник гамма-фотонов, исходящих из микроквазара недалеко от Земли.