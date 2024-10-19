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Открытие ученых поможет избавить пожилых от потери мышц

J Cachexia Sarcopenia Muscle: найдены возможные мишени лекарств от саркопении

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DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Ученые выявили гены, которые могут играть ключевую роль в процессе мышечного старения. Есть надежда, что исследование, опубликованное в Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, может лечь в основу лекарств для замедления старения.

Старение приводит к саркопении — потере мышечной массы, силы и выносливости. Это состояние повышает риск многих заболеваний и опасных для жизни падений и переломов. Физическая активность в настоящее время остается единственной мерой профилактики.

В новом исследовании ученые с помощью искусственного интеллекта сравнили активность генов у молодых (21-43 года) и пожилых (63-79 лет) людей. Они нашли 200 генов, которые сильно влияли на мышечное старение. Наибольшее значение имел ген USP54, что подтвердили с помощью биопсии мышц у пожилых людей.

Хотя требуются дальнейшие исследования, ученые утверждают, что открытые гены могут стать мишенями для потенциальных лекарств.

«Мы использовали ИИ для идентификации генов, генов и молекулярных путей и процессов, связанных с мышечным старением, которые до сих пор оставались неизвестными. Данные анализировались 20 различными способами, и каждый раз гены были одинаковыми», — отметили авторы.

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