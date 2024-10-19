На Сицилии нашли богатую древнеримскую деревню

Археологи обнаружили богатую римскую деревню на юго-востоке Сицилии. Об этом сообщает Arkeonews.

В провинции Катании археологи раскопали остатки римского дома с мозаичным полом. Здание построено в период с II по IV век нашей эры. Дом был частью римской деревни площадью 15 га и находился недалеко от города Видзини, на высоте почти 500 метров над уровнем моря.

В 2023 году ученые с помощью геофизических методов получили подробные изображения подземного участка без раскопок. Это позволило им найти дом, в одной из комнат которого площадью почти 100 квадратных метров пол был покрыт мозаикой.

Также в деревне нашли колонны, покрытые рисунками, остатки фонтанов с мраморными прудами, а также роскошное римское покрытие для керамики — терра сигиллата.

Большие сельские поселения и виллы приносили римлянам значительный доход. В определенный период они выполняли те же торговые функции, что и древнегреческие города. Многочисленные небольшие склады вдоль южного побережья Сицилии использовались для торговли на дальние расстояния.

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