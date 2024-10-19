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В Турции нашли надпись, прославляющую победу древнего борца в соревновании

Arkeonews: в Анемуриуме нашли надпись в честь победы борца Кайкилианоса

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IHA

Археологи нашли надпись возрастом 2000 лет, посвященную спортивному борцу, в древнем городе Анемуриуме. Об открытии сообщает Arkeonews.

Надпись из 13 строк высечена на камне высотой 120 сантиметров и шириной 50 сантиметров. Артефакт посвящен победе борца по имени Кайкилианос, который занял первое место в конкурсе по борьбе среди взрослых. Спортивные игры устраивались каждые пять лет местным жителем по имени Флавианус.

«Статуя спортсмена, вероятно, однажды стояла на вершине этой надписи. Возможно, этот спортсмен участвовал в других мероприятиях и получил больше наград», — отметили ученые.

Открытие показывает важность спорта для жителей Анемуриума. Он находится на территории современной Турции и был важным портовым городом Древнего Рима. Другие найденные здесь надписи предполагают, что Анемуриум был центром для тренировок спортсменов.

Ранее на Сицилии нашли богатую древнеримскую деревню.

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