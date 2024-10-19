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Витамин D не защищает от болезней сердца, выяснили ученые

АJРС: прием добавок витамина D не влияет на маркеры болезней сердца и сосудов

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Depositphotos

Ученые из медицинского центра «Бет Израиль Диконесс» установили, что прием добавок с витамином D в течение двух лет не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний независимо от дозы. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Preventive Cardiology.

Чтобы оценить влияние добавок с витамином D на сердце, исследователи изучили, снижают ли более высокие дозы вещества уровень двух специфических белков в крови, которые указывают на повреждение и перенапряжение сердца. Также ученые проанализировали данные исследования, в котором изучалось влияние добавок с витамином D3 на риск падений у взрослых в возрасте 70 лет.

Участники были случайным образом распределены в одну из четырех групп. Первая получала 200 международных единиц (МЕ) витамина D3 в день, вторая — 1000, третья — 2000, а четвертая — 4000 . Уровни биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний в крови измерялись в начале исследования, а также через три, 12 и 24 месяца после начала приема добавок.

Анализ не подтвердил эффективность приема витамина D для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых. Ученые отметили, что более низкий уровень витамина D был связан с повышением одного из маркеров болезней сердца на начальном этапе. Однако целенаправленный прием добавок не оказал влияния ни на один из показателей сердечно-сосудистого здоровья в течение двухлетнего периода исследования, независимо от дозы.

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