Ученые создали новые места зимовки для бабочек-монархов

Ученые посадили священные пихты (Abies religiosa) в горах центральной Мексики ради зимующих там бабочек-монархов. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Forests and Global Change (FFGC).

Каждую осень новое поколение бабочек-монархов рождается в северной части Соединенных Штатов и Южной Канады. Сотни миллионов особей затем летят в горы центральной Мексики. Там они зимуют в лесах священных пихт. Без этих деревьев монархи не могли бы пережить изнурительную миграцию.

Из-за глобального потепления леса священных пихт поднимаются все выше по склону горы. К 2090 году они могут исчезнуть. Ученые предложили посадить новые леса на более восточных горах. Они выше, и поэтому там больше прохладных мест, пригодных для пихт.

В 2017 году ученые собрали семена из шишек священных пихт. Саженцы из них выращивали сначала в течение двух лет на высоте 1900 метров, а затем еще на один год на высоте 3000 метров. В июле 2021 года 960 саженцев пересадили на четырех высотах горы. От избыточного солнечного света и ветров их защищали кустарники и деревья, которые ученые сочли оптимальными.

Каждые два месяца с сентября 2021 года по декабрь 2023 года ученые совместно с волонтерами-индейцами рост и диаметр каждого саженца. Это позволило ученым выяснить наилучшую высоту посадки, при которой рост и выживаемость пихт были оптимальными.

Ученые отметили, что бабочки уже ищут новые места для миграции вблизи посаженных ими пихт. Они считают, что когда деревья станут выше, бабочки смогут использовать их для зимовки.

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