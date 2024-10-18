Назван фрукт, помогающий бороться с воспалением и старением

Благодаря клетчатке и антиоксидантным веществам в составе гранат оказывает противовоспалительное действие и замедляет старение. Об этом изданию Pronews рассказала американский диетолог Пенни Крис-Этертон.

Врач отметила, что гранат выступает богатым источником фолиевой кислоты, калия и витамина К, полезных для здоровья артерий. Также этот фрукт обладает антиоксидантным свойствами. Антиоксиданты — это вещества, которые защищают организм от воздействия свободных радикалов, нестабильных молекул, обладающих высокой химической активностью. Они могут наносить вред клеткам и тканям, вызывая окислительный стресс и укоряя процессы старения.

Крис-Этертон также предупредила, что гранатовый сок может снижать давление, поэтому людям, принимающим лекарства от гипертонии, следует употреблять его с осторожностью. Фрукт может взаимодействовать и с препаратом Варфарином, повышая риск образования тромбов.

Диетолог добавила, что положительное влияние граната на здоровье кажется очевидным, однако научные исследования пока не подтвердили его эффективность в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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