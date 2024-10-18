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Ученые предложили бороться с раком кишечника с помощью гриба

Angewandte Chemie: продукты обмена гриба могут бороться с колоректальным раком

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Ученые из Китайского фармацевтического университета и Нанкинского медицинского университета установили, что продукты обмена гриба Bipolaris victoriae S27, который обитает на растениях, содержат противораковые соединения. Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie.

Колоректальный рак — одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний, поражающее кишечник. Традиционные методы лечения используют цитостатические препараты, которые нарушают развитие не только раковых, но и здоровых клеток, что приводит ко множеству побочных эффектов. Однако все большее внимание уделяется таргетной терапии, нацеленной на конкретные молекулы в раковых клетках, что снижает повреждение здоровых тканей.

Около половины препаратов для таргетной терапии разрабатываются на основе природных компонентов, таких как растения, бактерии и морские организмы.

В ходе исследования специалисты изучили продукты обмена гриба Bipolaris victoriae S27, обитающего на растениях. Они выявили ранее неизвестный класс соединений — терпен-неадридные гетеродимеры. Из 12 изученных веществ девять показали высокую эффективность в борьбе с раковыми клетками, а одно из них оказалось столь же действенным, как и широко используемый препарат цисплатин.

В экспериментах на грызунах препарат на основе этого вещества смог значительно уменьшить опухоли без токсических побочных эффектов, что делает его перспективным кандидатом для дальнейших исследований в области таргетной терапии колоректального рака.

Ранее были найдены молекулы, которые помогут разработать лекарства для снижения веса.

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