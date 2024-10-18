Ученые выяснили, что камчатские леса позеленели по непонятной причине

Ученые Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга исследовали леса полуострова и обнаружили, что леса позеленели, но причины этого остаются нераскрытыми. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КамГУ им. Беринга.

Экспедиция, организованная университетом, изучила уникальный массив первичных лесов, состоящих из ели аянской в долине рек Левая Щапина и Ипуин на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника.

Одним из этапов исследования стал анализ спектрального отклика лесов на космических снимках Landsat за последние 20 лет. По словам ученых, предварительный анализ показывает «позеленение» лесов на снимках, но пока неясно, с какими именно биологическими процессами это связано.

Во время экспедиции были сделаны и другие интересные находки: обнаружены деревья ели аянской, которым предположительно более 300 лет, но их точный возраст пока невозможно определить, так как дерево начинает подгнивать из центра ствола. Также были найдены редкие и охраняемые на федеральном уровне виды лишайников.

Сейчас ученые начали процесс обработки образцов древесины. Они наклеиваются на деревянную основу и шлифуются. Затем образцы будут отсканированы в высоком разрешении, чтобы промерить расстояния между годичными кольцами. Это позволит получить детальную информацию о динамике прироста деревьев и их реакции на климатические изменения.

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