Врач развеяла миф о боли от гастрита

В абсолютном большинстве случаев гастрит никак не проявляется. Недомогание после «вредной» еды часто связано с функциональной диспепсией или другими заболеваниями ЖКТ, рассказала «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог клиники DocMed Любовь Лаврова .

«Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка. Воспалительный процесс протекает в слизистой оболочке, поэтому не может вызывать боль — болевые рецепторы находятся глубже, в толще стенки желудка. Эрозии в желудке тоже находятся в слизистой оболочке и не затрагивают нервно-мышечные окончания, поэтому эрозии тоже не болят. В редких случаях гастрит может проявляться тяжестью в верхней части живота», — рассказала врач.

Подтвердить наличие гастрита может только биопсия: для нее во время гастроскопии врач берет кусочек ткани, который отправляет на анализ. В большинстве случаев гастрит вызывает бактерия Helicobacter Pylori, иногда — прием нестероидных противовоспалительных средств или аутоиммунные заболевания.

«Еда не вызывает гастрит. Никакая. Ни кола, ни чипсы, ни шашлык. Поэтому нет смысла соблюдать диету №5 и другие: их отменили еще в 2003 году. Боль после еды может быть симптомом функциональной диспепсии. При этом поражений в ЖКТ нет, а симптомы есть. Происходит это из-за нарушения моторики ЖКТ и изменения чувствительности рецепторов в стенке желудка. Триггеры недомогания — стресс, курение, алкоголь, очень острая или очень жирная еда. Но не нужно исключать какие-то продукты совсем: если нет индивидуальной непереносимости какой-то пищи, в небольших количествах острое или жирное не навредят», — объяснила врач.

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