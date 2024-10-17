Пенсионер нашел на поле монету стоимостью почти 800 тысяч рублей

В Великобритании 59-летний строитель на пенсии Пол Кейпвелл нашел на поле с помощью металлоискателя редкую серебряную монету, которую оценили в £6000 (около 760 тысяч рублей). Об этом сообщает BBC News.

Монета была выпущена римским императором Траяном в 107 году нашей эры после изъятия из обращения изношенных республиканских монет. Мужчина нашел ее на территории английского графства Кембриджшир в ноябре 2022 года.

«Я посещаю одно и то же поле более 20 лет и обнаружил несколько римских и средневековых монет <…> Всего в 5 метрах от машины я получил сигнал, и на глубине 8 дюймов (20,32 см. — «Газета.Ru») я нашел серебряную римскую монету», — поделился обладатель находки.

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