Пивные дрожжи «рассказали» ученым о свойствах раковых клеток

Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии совместно с коллегами из Германии выявили ранее неизвестную адаптацию, помогающую дрожжевым клеткам впадать в спячку при недостатке питательных веществ. Аналогичным образом выживают раковые клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи установили, что в процессе спячки митохондрии (энергетические станции клеток) дрожжей обвиваются неактивными рибосомами. Это особые компоненты, которые объединяют аминокислоты в пептидную цепь и формируют новые молекулы белка, которые необходимы клетке для осуществления всех процессов жизнедеятельности. Этот процесс может защищать клетки и инициировать специфические клеточные сигналы.

Раковые клетки тоже обладают способностью впадать в так называемую спячку, чтобы защититься от химиотерапии. Этот механизм носит название аутофагии.

Ученые предполагают, что глубокое понимание процессов спячки и пробуждения клеток дрожжей может стать ключом к разработке новых методов борьбы с онкологическими заболеваниями.

Ранее ученые определили источник неуловимого и смертельного «женского» рака.