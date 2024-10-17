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Пивные дрожжи «рассказали» ученым о свойствах раковых клеток

NatCom: у пивных дрожжей и раковых клеток схожие механизмы выживания

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Shutterstock

Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии совместно с коллегами из Германии выявили ранее неизвестную адаптацию, помогающую дрожжевым клеткам впадать в спячку при недостатке питательных веществ. Аналогичным образом выживают раковые клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи установили, что в процессе спячки митохондрии (энергетические станции клеток) дрожжей обвиваются неактивными рибосомами. Это особые компоненты, которые объединяют аминокислоты в пептидную цепь и формируют новые молекулы белка, которые необходимы клетке для осуществления всех процессов жизнедеятельности. Этот процесс может защищать клетки и инициировать специфические клеточные сигналы.

Раковые клетки тоже обладают способностью впадать в так называемую спячку, чтобы защититься от химиотерапии. Этот механизм носит название аутофагии.

Ученые предполагают, что глубокое понимание процессов спячки и пробуждения клеток дрожжей может стать ключом к разработке новых методов борьбы с онкологическими заболеваниями.

Ранее ученые определили источник неуловимого и смертельного «женского» рака.

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