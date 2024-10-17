Назван неочевидный фактор риска тромбоза

Ученые из Западно-Китайской стоматологической больницы при Сычуаньском университете установили, что патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания десен, увеличивают риск тромбоза после попадания в кровоток. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Oral Science (IJOS).

Ученым давно известно, что воспалительное заболевание тканей зуба — пародонтит — может усиливать процесс тромбообразования. Для изучения механизмов этой взаимосвязи исследователи из Китая проанализировали ряд ранее опубликованных научных работ и пришли к выводу, что патогенные микроорганизмы, вызывающие инфекции пародонта, способны проникать в кровоток и вызывать системное воспаление.

Основными возбудителями пародонтита оказались бактерии, такие как Porphyromonas gingivalis и Tannerella forsythia, которые, попадая в кровоток, выделяют токсины, повреждающие эндотелиальные клетки сосудов. Это приводит к системному воспалению, нарушению работы тромбоцитов и формированию плотных сгустков крови, что повышает риск тромбообразования.

Ученые также отметили, что у пациентов с пародонтитом наблюдается высокий уровень провоспалительных цитокинов, таких как TNF-α, IL-1β, IL-6, а также повышенный уровень фибриногена и С-реактивного белка. Эти факторы способствуют гиперкоагуляции (быстрому свертыванию крови) и замедлению кровотока.

Кроме того, исследование показало, что воспаление в ротовой полости нарушает микрофлору кишечника, что приводит к увеличению уровня триметиламин-N-оксида (TMAO), который связан с развитием атеросклероза.

Ранее врач назвал ягоды, способствующие образованию тромбов.