Ученые нашли безногого микроба-подлодку

Океанические микробы без конечностей могут подниматься в дневную зону океанов, увеличиваясь в размере в шесть раз. Это показало исследование в журнале Current Biology.

Планктон — неспособные сопротивляться течению жители океанов. Некоторые из них умеют фотосинтезировать, то есть используют энергию солнечного света для питания: получения сахаров, белков и других молекул. Однако многие виды планктона живут в холодных и темных глубинах океанов. Для того, чтобы получить достаточно света, планктон должен поднять в более светлую зону.

На исследовательском судне у берегов Гавайев ученые добыли не имеющий конечностей планктон Pyrocystis noctiluca. Эксперименты показали, что этот вид меняет свою плотность и размер. Это позволяет ему опускаться вниз и всплывать. Свое открытие ученые записали на видео. Для исследования они использовали установки, имитирующие среду океана.

Увеличение размера планктона происходит сразу после деления. Как только одноклеточный организм делится на две части, внутренний резервуар для воды (вакуоль) начинает увеличиваться. При этом клетка поднимается наверх, в светлую зону. Здесь она получает солнечный свет, который используется для синтеза белков и других молекул. Их тяжесть заставляет клетку опуститься вниз и начать делиться. Затем цикл повторяется. От деления до повторного погружения планктона проходит примерно семь дней.

«Я думаю, что это первый раз, когда у нас есть четкие доказательства того, что клеточный цикл, который является таким фундаментальным механизмом управления клеткой и делением клеток, возможно, контролируется экологическим параметром», — отметили ученые.

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