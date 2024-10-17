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Перечислены неочевидные причины возникновения депрессии

Врач Морозов: депрессия может возникнуть из-за инсульта и диабета

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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В большинстве случаев в развитии депрессии участвуют несколько факторов. В их число входят стресс, наследственность, индивидуальные свойства личности, сокращение солнечного дня, а также такие заболевания, как рак, инсульт, сахарный диабет и нейродегенеративные болезни. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр, медицинский менеджер АО «Сервье» Денис Морозов.

«Болезни могут спровоцировать развитие депрессии из-за стресса. Однако с позиций современной медицины роль соматических заболеваний не ограничивается стрессом. При многих болезнях, например, заболеваниях сердца, сахарном диабете, раке и др., обнаруживается целый ряд общих пусковых механизмов развития этих болезней и депрессии. Кроме того, неврологические заболевания, связанные с нарушениями функций центральной нервной системы, являются серьезным фактором риска депрессии. Например, хорошо известна высокая частота депрессивных состояний, связанных с инсультом», – рассказал врач.

Кроме того, существуют так называемые сезонные депрессии, возникающие преимущественно в осенне-зимний период.

«Ключевую роль в их развитии могут играть определенные свойства личности, определяющие обостренную реакцию на смену погодных условий. В условиях сокращения светового дня у людей с такими особенностями личности могут возникать легкие депрессивные состояния длительностью до нескольких месяцев, сопровождающиеся раздражительностью, повышенной утомляемостью, сонливостью, увеличением аппетита, снижением работоспособности»,— рассказал врач.

В числе других факторов депрессии следует отметить пожилой возраст. У людей пожилого возраста депрессии возникают чаще и, как правило, становятся более длительными.

«Депрессия – излечимое заболевание. Лечение депрессии должен назначать только врач-специалист. Правильный выбор средства лечения в каждом конкретном случае требует оценки множества особенностей состояния пациента. Ни в коем случае не следует прибегать к советам близких или знакомых и выбирать средство лечения самостоятельно, на основании того, что тот или иной препарат помог кому-либо, кого вы знаете», – заключил врач.

Ранее врач назвала анализы, которые нужно сдавать для проверки печени.

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