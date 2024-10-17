Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден новый механизм, лежащий в основе старения

PNAS: кишечные гормоны управляют старением плодовых мушек

close
Andre Karwath aka Aka/Wikipedia

Ученые из Университета Брауна (США) установили, что подавление выработки гормона NPF в кишечнике плодовых мушек увеличивает продолжительность их жизни. На старение человека может влиять другой гормон — GLP-1. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Исследователи изучили нейропептид F (NPF), вырабатываемый в кишечнике мух в ответ на диету, и его влияние на старение. Они использовали генетические инструменты, чтобы уменьшить выработку NPF и секрецию инсулина, составив карту его воздействия от кишечника до мозга и ткани, аналогичной гипофизу.

Результаты показали, что подавление NPF и блокирование его рецепторов в мозге способствовали увеличению продолжительности жизни мух. Ученые пришли к выводу, что кишечный NPF влияет на старение через регуляцию питательных веществ и инсулиновую сигнализацию.

Хотя у человека нет NPF и других ювенильных гормонов (гормонов насекомых), в организме людей есть панкреатический полипептид Y (PPY) и глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1), которые также регулируют секрецию инсулина. Ученые предполагают, что препараты-агонисты GLP-1, используемые для лечения диабета и ожирения, могут влиять на процессы старения у человека.

Для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования на мышах. По мнению ученых, поиск информации может занять годы, однако потенциальные результаты имеют большое значение для понимания процессов старения у человека.

Ранее были перечислены продукты, ускоряющие старение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами