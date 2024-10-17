Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые доказали безопасность пересадки почек между донорами и реципиентами с ВИЧ

NEJM: трансплантация почки одного человека с ВИЧ другому не несет лишних рисков

close
superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса и других научных учреждений установили, что пересадка почки от донора с ВИЧ-инфекцией другому ВИЧ-положительному пациенту не создает дополнительных рисков для здоровья. Исследование опубликовано в научном издании New England Journal of Medicine (NEJM).

Выводы специалистов основаны на данных 198 взрослых пациентов с ВИЧ, которым провели трансплантацию почек. Из них половина получила органы от ВИЧ-положительных доноров, а вторая — почки от людей без ВИЧ.

Результаты общей выживаемости, приживаемости трансплантата и случаев отторжения оказались схожими в обеих группах.

Через год после трансплантации выживаемость реципиентов составила 94% в первой группе и 95% во второй группе. Через три года те же показатели составили 85 и 87% соответственно.

Ученые отметили, что зафиксировали один случай передачи второго генетически отличного штамма ВИЧ от своего донора, однако это не привело к явным клиническим последствиям.

Исследователи пришли к выводу, что пересадка почек от ВИЧ-положительных доноров пациентам с ВИЧ столь же безопасна, как и получение ими органов от здоровых людей.

Ранее ученые выяснили, что пересадка донорских органов может повлиять на личность человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами