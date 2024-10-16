Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, почему в некоторых семьях рождаются только девочки или мальчики

Biological Sciences: на соотношение полов влияют особые генетические мутации

close
Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Мичиганского университета выяснили, почему у некоторых пар рождаются только мальчики, в то время как у других — только девочки. Оказалось, что на соотношение полов влияют генетические варианты RLF и KIF20B. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

По словам ученых, каждый год в мире рождается примерно одинаковое количество мальчиков и девочек, но в отдельных семьях у некоторых пар все дети — девочки, а у других — мальчики. Этот феномен привлек внимание исследователей к возможной роли генов родителей в этом процессе.

Чтобы изучить потенциальные генетические факторы рождения у пары детей одного пола, ученые проанализировали данные Британского биобанка, содержащего информацию о 500 тысячах британцев. В ходе исследования было выявлено однонуклеотидное изменение rs144724107, которое увеличивает вероятность рождения девочки на 10%. Однако это изменение встречается у лишь 0,5% участников. Оно расположено рядом с геном ADAMTS14, который участвует в процессах сперматогенеза и оплодотворения.

Кроме того, исследователи обнаружили два других гена — RLF и KIF20B, которые также могут влиять на соотношение полов. Тем не менее, по словам ученых свойства этих генов нуждаются в дополнительной проверке на других выборках.

Полученные данные согласуются с принципом Фишера — теорией эволюционной биологии, которая объясняет, почему в популяции сохраняется равное соотношение полов. Если в популяции начинает рождаться больше особей одного пола, естественный отбор способствует увеличению рождаемости «редкого» пола, что приводит к восстановлению равновесия.

Ранее ученые выяснили, почему аутизм чаще встречается у мальчиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами