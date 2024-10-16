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Найден способ облегчить симптомы дефицита внимания и гиперактивности

СТСР: тактильный массаж улучшает сон у людей с СДВГ

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Depositphotos

Ученые из Гетеборгского университета (Швеция) обнаружили, что тактильный массаж помогает облегчить гиперактивность, импульсивность, проблемы со сном и дефицит внимания при СДВГ. Результаты исследования опубликованы в журнале Complementary Therapies in Clinical Practice (СТСР).

В эксперименте участвовали 14 подростков в возрасте от 15 до 17 лет. В течение десяти недель они проходили курс массажа, который проводился сертифицированными специалистами по определенному протоколу. Массаж включал медленные и плавные движения, направленные на улучшение общего состояния участников.

Из 14 человек 12 завершили полный курс. Они и их родители оценивали настроение и симптомы СДВГ до, во время и после лечения. Результаты показали значительное улучшение: уровень гиперактивности, импульсивности и дефицита внимания снизился. Кроме того, уменьшились раздражительность и склонность подростков к неповиновению. При повторной оценке через три месяца после окончания курса многие положительные эффекты сохранялись.

Одной из частых проблем среди подростков с СДВГ являются нарушения сна, которые встречаются в два раза чаще по сравнению с их сверстниками. Некоторые участники отметили, что после курса массажа им стало легче засыпать по ночам.

Ученые отметили, что массаж может быть использован как дополнение к традиционным методам лечения СДВГ.

Ранее врач развеял миф о том, что массаж помогает похудеть.

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