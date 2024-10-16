Ученые создали медицинский аналог монтажной пены для быстрой остановки крови

Американские ученые из Университета Центральной Флориды разработали антимикробный гель для остановки крови. После нанесения на поврежденный участок тела вещество расширяется, превращаясь в пену. Исследование опубликовано в научном журнале Biomaterials Science (BioMatSci).

По словам специалистов, они стремились создать простое решение, которое можно было бы использовать в полевых условиях сразу после получения человеком травмы. По статистике, большинства летальных случаев можно было бы избежать, остановив кровотечение в первые 30 минут после ранения.

Команда спроектировала и испытала гелеобразный материал под названием SilFoam из силоксанов (соединений кремния и кислорода). Он наносится на рану из специального двухкамерного шприца и напоминает монтажную пену, применяемую в строительстве для изоляции швов в конструкциях.

SilFoam способен расширяться в семь раз от первоначального объема. Получившаяся губчатая масса закрывает рану и обеззараживает ее за счет оксида серебра в своем составе. Остановка крови с ее помощью происходит менее чем за минуту.

По словам ученых, получившаяся пена достаточно клейкая, чтобы держаться на теле, однако ее можно безболезненно удалить без повреждения кожи.

Авторы разработки отметили, что для успешного применения их системы не нужно никакой подготовки, а сами шприцы с гелем можно хранить при комнатной температуре.

Ранее российские ученые создали материал, останавливающий кровь из артерии за 40 секунд.