Prada и Axiom Space представили скафандр для полетов на Луну

Итальянский дом моды Prada и частная космическая компания Axiom Space представили совместную разработку — дизайн скафандра, который будет использоваться в миссии NASA Artemis 3 на Луну, запланированной на 2026 год. Об этом сообщает агентство Reuters.

По внешнему виду скафандр не сильно отличается от тех, что носили астронавты в прошлом. Это знакомый громоздкий белый костюм, при этом в него добавили красные акценты на рукавах и поясе, а также дополнили серыми заплатками на коленях и локтях.

«Новый Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), как называют этот костюм, был представлен на Международном астронавтическом конгрессе в Милане. Он призван объединить высокоинженерную функциональность и эстетику для работы в сложных лунных условиях», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в совместном заявлении двух компаний говорится, что эти скафандры имеют функцию выдерживать экстремальные температуры на южном полюсе Луны, а также самые низкие температуры в постоянно затененных регионах. Отмечается, что устойчивость к температурам будет действовать в течение как минимум двух часов.

До этого сообщалось, что первая ступень ракетного носителя Super Heavy впервые в истории совершила обратную посадку на стартовый комплекс после запуска ракеты Starship компании SpaceX, которая предназначена для пилотируемых миссий на Луну и Марс.

Как пояснил эксперт по космонавтике Максим Цуканов, это подтверждение того, что космонавтика вышла на принципиально новый уровень и результат развития технологий за последние 70 лет, однако для компании Илона Маска это не выдающееся событие.

Маск ранее назвал ракету-носитель Starship спасением человечества от вымирания.