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Ученые создали чип для раннего обнаружения сердечного приступа

AdvSci: разработан микрочип, выявляющий биомаркеры сердечного приступа

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Will Kirk/Johns Hopkins University

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса разработали электронный тест, выявляющее сердечный приступ за несколько минут по анализу крови. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Science (AdvSci).

Людям с подозрением на сердечный приступ обычно назначают ряд тестов для подтверждения диагноза — обычно начиная с электрокардиограммы для измерения электрической активности сердца, процедура, которая занимает около пяти минут, и анализов крови для выявления признаков сердечного приступа, причем лабораторная работа может занять не менее часа и часто ее приходится повторять.

Изобретение основано на микрочипе с наноструктурированной поверхностью, на которой наносится проба крови.

Эта «метаповерхность» усиливает электрические и магнитные сигналы во время анализа Рамановской спектроскопии, делая биомаркеры сердечного приступа видимыми за секунды, даже в сверхнизких концентрациях.

По словам команды, созданный ими метод дает результаты за пять-семь минут, обеспечивая точность выше существующих методов.

Специалисты отметили, что тест подходит для домашнего использования и применения сотрудниками экстренных служб.

Ученые считают, что разработанный ими метод можно адаптировать для обнаружения рака и инфекционных заболеваний.

Ранее исследователи нашли новый биомаркер болезней сердца и сосудов у женщин.

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