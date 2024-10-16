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Перечислены продукты, ускоряющие старение

Врач Белоусов назвал семь продуктов, ускоряющих старение

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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

На процесс ускорения старения могут оказывать влияние такие продукты, как сахар и сладкие мучные изделия, фастфуд, напитки, содержащие кофеин, алкоголь, соленая пища и жареный картофель .Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Эти продукты ускоряют старение из-за их воздействия на организм и кожу. Например, сахар вызывает гликацию, при которой молекулы глюкозы связываются с белками, отвечающими за упругость кожи, нарушая их структуру и уменьшая эластичность кожи. Это приводит к появлению преждевременных морщин. Трансжиры, встречающиеся в фастфуде и маргарине, нарушают кровообращение, что приводит к недостатку питательных веществ и кислорода в коже и способствуют обезвоживанию кожи», — рассказал врач.

Чай, кофе, энергетики и другие напитки, содержащие кофеин, тоже вызывают обезвоживание, что негативно сказывается на состоянии кожи.

«Алкоголь разрушает коллаген и вызывает накопление токсинов в печени, что приводит к снижению упругости кожи и образованию морщин. Избыток соли ведет к обезвоживанию и отекам, что также ускоряет старение кожи. Жареный картофель, как и другие жареные блюда, выделяет свободные радикалы. Когда эти молекулы вырабатываются в избытке, они могут вызывать повреждение тканей, что приводит к различным проблемам со здоровьем, в том числе ускоряется процесс старения», — отметил доктор.

Однако не стоит полностью отказываться от перечисленных продуктов. Чтобы они не нанесли вред для организма, достаточно сократить их количество в рационе питания.

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