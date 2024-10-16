Психолог назвал главную опасность современных методов воспитания детей

В последние десятилетия общество стремительно меняет подходы к воспитанию детей, отдавая предпочтение более мягким и гуманным методам. Однако это может привести к появлению поколения «недосоциализированных» взрослых, не готовых к реалиям жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ), психолог Борис Рыжов.

«Когда мы полностью отказываемся от наказаний, мы рискуем создать ситуацию, где ребенок не получает четкого представления о границах допустимого поведения. Это может привести к тому, что процесс социализации будет неполноценным. Ребенок может вырасти, не понимая многих социальных норм и ограничений, что затрудняет его адаптацию к взрослой жизни», – объяснил профессор.

В долгосрочной перспективе это может привести к снижению общей производительности общества, так как значительная часть населения может оказаться не готова к полноценному участию в экономической и социальной жизни.

«Кроме того, отсутствие четкого понимания границ допустимого поведения может привести к росту социальных конфликтов. Люди, не освоившие в детстве необходимость соблюдения определенных норм, могут чаще нарушать правила общежития, что может вести к росту напряженности в обществе. Еще одно возможное последствие — снижение психологической устойчивости населения», — отметил ученый.

Сегодня общество стремится отказаться от авторитарных методов и использовать методы позитивного подкрепления, диалога с ребенком. Однако, по словам Рыжова, у ребенка еще не сформированы внутренние механизмы управления своим поведением, и ему нужны внешние стимулы для формирования правильных поведенческих паттернов. Традиционно этими ориентирами служили не только поощрения, но и наказания, от которых сегодня отказались.

«Без четкого понимания границ допустимого поведения и последствий их нарушения дети могут вырасти, не понимая многих социальных норм и ограничений. Когда мы убираем «отрицательный полюс» из системы воспитания, мы лишаем ребенка важной части «шкалы измерений» поступков. Еще один риск заключается в том, что дети, воспитанные исключительно на положительном подкреплении, могут оказаться менее устойчивыми к жизненным трудностям. Они могут быть не готовы к ситуациям, когда мир не соответствует их ожиданиям, когда они сталкиваются с негативными последствиями своих действий», — отметил специалист.

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