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В России предложили составлять портрет опухоли желудка перед удалением

Первый МГМУ: создана программа SmartGastro для визуализации опухоли желудка

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В Клинике факультетской хирургии №2 Сеченовского Университета разработана собственная программа предоперационного планирования SmartGastro. Она позволяет создать точный портрет опухоли желудка перед удалением, что снижает кровопотери во время операции, время самого вмешательства и риски осложнений. В отличие от существующих аналогов она позволяет более детально визуализировать опухолевый процесс при местнораспространенном раке желудка. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

Сегодня существует множество моделей навигации для того, чтобы хирург смог провести безопасную операцию. Но они значительно удорожают операцию и малоинформативны для хирурга. SmartGastro — это компьютерная программная разработка в области трехмерной визуализации онкологического процесса, которая основана на пошаговой разметке сканов компьютерной томографии.

«Мы научились извлекать больше информации в условиях местнораспространенного онкологического процесса, чем получают в обычном срезе. Основное: мы начали визуализировать мезослой — первичную брыжейку и составляющие ее компоненты (складка брюшины, подвешивающая и фиксирующая внутренности у человека). Это позволяет облегчить навигацию для хирурга, минимизировать вероятность кровотечения во время операции, а также выполнять полноценное и прецизионное удаление лимфатических узлов», — отметила во время беседы с «Газетой.Ru» заведующая кафедрой факультетской хирургии №2, директор Клиники факультетской хирургии №2 Сеченовского Университета Татьяна Хоробрых.

Создание трехмерных изображений дает пространственное совместное изображение опухоли и ближайших к ней органов и разделенных по фазам сосудистых структур с возможностью вращения, оценки размеров, пространственного соотношения, расчленения, что является особенно ценным для оперирующих специалистов.

В отличие от существующих программ предоперационного планирования, в SmartGastro происходит разметка не только сосудистых структур, но и пораженного опухолью органа, компрометированных, измененных лимфатических узлов, парагастральной клетчатки.

«Разметка осуществляется в трех плоскостях, которые затем совмещаются в единое 3D-изображение, что позволяет хирургу наглядно оценить опухолевый процесс со всех сторон, а также индивидуальную сосудистую архитектонику пациента», — рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры факультетской хирургии №2 Сеченовского Университета Антон Грачалов.

В настоящий момент идет обучение ИИ и в будущем SmartGastro будет полностью автоматизированным процессом.

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