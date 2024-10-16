Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, чем опасен лишний жир для женщин после наступления менопаузы

JЕСН: избыток жира в теле повышает риск рака молочной железы в постменопаузе

close
Freepik

Испанские ученые установили, что около 40% случаев гормоноположительного рака молочной железы у женщин в постменопаузе могут быть связаны с избытком жировых отложений. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Epidemiology and Community Health (JЕСН).

В исследовании приняли участие 1033 женщины с раком молочной железы и 1143 добровольцев без этого заболевания. Все испытуемые находились на этапе постменопаузы. Это один из периодов угасания репродуктивной функции, который начинается после менопаузы и длится до 65-70 лет или до конца жизни.

Ученые проанализировали образ жизни и данные историй болезни участниц. Также они предоставили биоматериал для оценки экологических и генетических факторов, связанных с раком кишечника, молочной железы, желудка и хронического лимфолейкоза в возрасте 20-85 лет.

Дополнительно добровольцы сообщили о своем росте и весе. Для оценки количества жира в организме использовались два показателя: индекс массы тела (ИМТ) и CUN-BAE (Clínica Universidad de Navarra — Body Adiposity Estimator). Исследователи утверждают, что ИМТ не является точным индикатором жировых отложений у пожилых женщин, поскольку учитывает только рост и вес. CUN-BAE основан на данных о возрасте и поле, поэтому предоставляет больше информации.

Анализ показал, что при использовании CUN-BAE риск рака молочной железы увеличивается более чем вдвое для женщин с уровнем жира в организме 45% и выше. По словам ученых, ИМТ может недооценивать эту вероятность.

Известно, что при ожирении в организме запускается воспалительный процесс, который может приводить к неправильной работе органов и тканей на внутриклеточном уровне. Также лишний жир влияет синтез и биодоступность эндогенных половых гормонов, что имеет ключевое значение для развития гормонозависимого рака.

Ранее ученые создали новый способ борьбы с ожирением с помощью наночастиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами