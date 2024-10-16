Ученые рассказали, чем опасен лишний жир для женщин после наступления менопаузы

Испанские ученые установили, что около 40% случаев гормоноположительного рака молочной железы у женщин в постменопаузе могут быть связаны с избытком жировых отложений. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Epidemiology and Community Health (JЕСН).

В исследовании приняли участие 1033 женщины с раком молочной железы и 1143 добровольцев без этого заболевания. Все испытуемые находились на этапе постменопаузы. Это один из периодов угасания репродуктивной функции, который начинается после менопаузы и длится до 65-70 лет или до конца жизни.

Ученые проанализировали образ жизни и данные историй болезни участниц. Также они предоставили биоматериал для оценки экологических и генетических факторов, связанных с раком кишечника, молочной железы, желудка и хронического лимфолейкоза в возрасте 20-85 лет.

Дополнительно добровольцы сообщили о своем росте и весе. Для оценки количества жира в организме использовались два показателя: индекс массы тела (ИМТ) и CUN-BAE (Clínica Universidad de Navarra — Body Adiposity Estimator). Исследователи утверждают, что ИМТ не является точным индикатором жировых отложений у пожилых женщин, поскольку учитывает только рост и вес. CUN-BAE основан на данных о возрасте и поле, поэтому предоставляет больше информации.

Анализ показал, что при использовании CUN-BAE риск рака молочной железы увеличивается более чем вдвое для женщин с уровнем жира в организме 45% и выше. По словам ученых, ИМТ может недооценивать эту вероятность.

Известно, что при ожирении в организме запускается воспалительный процесс, который может приводить к неправильной работе органов и тканей на внутриклеточном уровне. Также лишний жир влияет синтез и биодоступность эндогенных половых гормонов, что имеет ключевое значение для развития гормонозависимого рака.

Ранее ученые создали новый способ борьбы с ожирением с помощью наночастиц.