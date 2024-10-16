Ученые нашли древнейшее исходное ядро галактики Млечный Путь

Международная группа астрономов из Китайской академии наук и Университета Торонто в Канаде обнаружила древнейший звездный диск в галактике Млечный Путь. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstron).

Ученые датировали большое количество звезд в разных частях галактики и нашли определенную группу, которая, по их мнению, представляет собой исходное ядро Млечного Пути. Структуру назвали «ПаньГу» в честь первопредка человечества из древнекитайской мифологии.

Предыдущие исследования показали, что Млечный Путь начал свою жизнь как единое целое. Со временем он втянул в себя множество других галактик, став намного больше — галактические фрагменты были обнаружены по всему Млечному Пути.

По словам команды, масса диска ПаньГу составляет 2,2 млрд солнечных масс, или 0,2% от текущей массы Млечного Пути, что демонстрирует, насколько большая часть Млечного Пути состоит из материала других галактик.

Ученые также предположили, что Млечный Путь достиг своего максимального размера примерно 11 млрд лет назад.

Ранее астрономы нашли древнейшую галактику в известной Вселенной.