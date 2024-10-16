Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли древнейшее исходное ядро галактики Млечный Путь

NatAstron: открыта группа звезд, возникших при создании Млечного Пути

close
IceCube Collaboration

Международная группа астрономов из Китайской академии наук и Университета Торонто в Канаде обнаружила древнейший звездный диск в галактике Млечный Путь. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstron).

Ученые датировали большое количество звезд в разных частях галактики и нашли определенную группу, которая, по их мнению, представляет собой исходное ядро Млечного Пути. Структуру назвали «ПаньГу» в честь первопредка человечества из древнекитайской мифологии.

Предыдущие исследования показали, что Млечный Путь начал свою жизнь как единое целое. Со временем он втянул в себя множество других галактик, став намного больше — галактические фрагменты были обнаружены по всему Млечному Пути.

По словам команды, масса диска ПаньГу составляет 2,2 млрд солнечных масс, или 0,2% от текущей массы Млечного Пути, что демонстрирует, насколько большая часть Млечного Пути состоит из материала других галактик.

Ученые также предположили, что Млечный Путь достиг своего максимального размера примерно 11 млрд лет назад.

Ранее астрономы нашли древнейшую галактику в известной Вселенной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами