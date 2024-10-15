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Ученые доказали эффективность иглоукалывания при болях в пояснице

JAMA IM: акупунктура снимает болевой синдром при воспалении седалищного нерва

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Группа ученых из Пекинского университета китайской медицины доказала, что акупунктура (иглоукалывание) облегчает боль в пояснице при ишиасе — воспалении седалищного нерва. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Internal Medicine (JAMA IM).

Люди с ишиасом часто страдающих от боли, слабости и онемения в нижней половине тела. Эти симптомы могут быть вызваны как воспалением самого нерва, так и возникнуть из-за грыжи межпозвоночного диска. Пациентам с этим диагнозом часто назначают обезболивающие и физиотерапию, а в тяжелых случаях рекомендуют хирургическое вмешательство.

В новом исследовании ученые отобрали 220 человек с ишиасом. Пациентов разделили на две группы. Первая получила 10 сеансов лечения ишиаса с помощью иглоукалывания в течение четырех недель, а второй проводили похожие процедуры, но без медицинского эффекта с помещением игл мимо акупунктурных точек.

Различия между группами стали очевидны на второй неделе. Обе группы отметили снижение уровня боли и улучшение повседневной функции, но группа с настоящей акупунктурой чувствовала себя лучше при каждой проверке.

Авторы пришли к выводу, что этот устойчивый результат свидетельствует, что иглоукалывание следует рассматривать как вариант лечения людей с хроническим ишиасом, вызванным грыжей межпозвоночного диска.

Ранее ученые доказали, что акупунктура снимает хроническую боль в шее.

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