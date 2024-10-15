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В среду на Земле ожидается слабая магнитная буря

«Фобос»: солнечный ветер раскачает магнитосферу Земли и вызовет слабую бурю

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NASA/SDO

Солнечный ветер может раскачать магнитосферу Земли, что приведет к слабой магнитной буре в ближайшую среду, 16 октября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

В публикации отмечается, что в ближайшее время Земля пройдет через поток быстрого солнечного ветра, что приведет к магнитным бурям среднего уровня класса G1-G2.

«Первые признаки этого в виде слабых возмущений геомагнитного поля уже отмечены в середине сегодняшнего дня», — уточняет «Фобос».

При этом специалисты считают, что в настоящее время на Солнце существуют две активные группы солнечных пятен, которые начинают накачиваться энергией, и на данный момент вышли на уровень формирования вспышек М класса – это четвертый уровень из максимально возможных пяти. Однако вероятность того, что они успеют задеть Землю, мала.

10 октября сообщалось, что магнитные бури на Солнце вызвали северное сияние в России. Увидеть его могли даже жители Москвы и Петербурга.

Ранее врач рассказал, как сохранить продуктивность в период магнитных бурь.

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