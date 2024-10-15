Найден недорогой и точный способ прогнозирования болезни Альцгеймера

Ученые из Колумбийского университета установили, что сочетание тестов на обоняние и память позволяет предсказывать снижение когнитивных функций с точностью дорогостоящего сканирования мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

В исследовании использовались медицинские данные 647 пациентов американской клиники Майо. Для оценки риска деменции ученые попросили испытуемых пройти краткий тест на идентификацию запахов (BSIT). В ходе его проведения микрокапсула с определенным ароматом помещается под нос пациента. Затем участника просят сопоставить запах с одним из четырех конкретных вариантов ответа (например, моторного масла, чеснока, розы, лимона). Общий балл считается по количеству правильно распознанных запахов.

После этого испытуемых подвергли тесту на концентрацию памяти (BIMCT). Он включает в себя 27 пунктов.

За восьмилетний период наблюдения у 102 участников началось снижение когнитивных функций, а у 34 развилась деменция. Эти нарушения умственного здоровья ученые с высокой точностью предсказали по тестам BSIT и BIMCT. Амилоидная визуализация — широко используемый, но дорогостоящий метод сканирования мозга, подтвердила полученные результаты.

По словам ученых, эти краткие неинвазивные тесты могут быть легко внедрены в первичную медицинскую помощь, чтобы помочь медикам выявлять лиц из группы риска болезни Альцгеймера без дорогостоящих и сложных процедур.

Ранее ученые подтвердили, что «Оземпик» и его аналоги защищают от болезни Альцгеймера.