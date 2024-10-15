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Ученые создали назальный спрей для улучшения памяти и снижения тревожности

GenPsy: подавление гена рецептора серотонина усилило память крыс на 22,5%

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Depositphotos

Американские ученые из Калифорнийского университета разработали метод для улучшения свойств памяти и снижения тревожности. Исследование опубликовано в научном журнале Genomic Psychiatry (GenPsy).

Новая терапия под названием COG-201 основана на применении РНК для подавления активности определенного серотонинового рецептора в мозге.

Команда использовала генетическую технику РНК-интерференции для воздействия на рецептор серотонина 5-HT2A, который играет важную роль в регуляции настроения, тревожности и когнитивных функций.

Терапия проводилась с помощью назального спрея. Чтобы оценить эффективность подхода, ученые провели эксперименты на мышах и крысах.

Исследователи оценили память и уровень тревожности животных с помощью общепринятых поведенческих тестов.

Результаты оказались многообещающими. Животные, получавшие COG-201, продемонстрировали значительное улучшение памяти и снижение тревожного поведения.

Ученые обнаружили, что получавшие спрей животные набрали на 22,5% больше баллов в тестах на память по сравнению с контрольной группой, которая показала отрицательный результат.

Обработанные COG-201 животные также продемонстрировали снижение тревожного поведения в стрессовых условиях.

По словам авторов разработки, эффективность метода предстоит подтвердить на людях, поскольку структура и функции мозга грызунов существенно отличаются от человеческих.

Ранее ученые разработали назальный спрей для борьбы с болезнью Альцгеймера.

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