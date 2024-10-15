Названы пять самых полезных орехов

Одними из самых полезных орехов являются грецкий, миндаль, фундук, кешью и кедровый. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина.

«Грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами и витаминами Е, РР, К и группы В, что в комплексе помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить когнитивные функции, такие как память и внимание. Также эти орехи содержат кальций, магний, фосфор и марганец, что способствует поддержанию здоровья костной ткани», – рассказала врач.

Миндаль содержит витамины А, С, Е и группы В — природные антиоксиданты, которые помогают защитить организм от окислительных процессов. Витамин Е также улучшает состояние кожи и помогает в борьбе с признаками старения.

«Употребление миндаля способствует нормальному пищеварению за счет содержания большого количества клетчатки. Миндаль богат магнием, железом, а также кальцием – по сравнению с другими видами орехов, он лидер по содержанию этого минерала, который, в свою очередь, способствует поддержанию здоровья зубной эмали и минерализации костных тканей», – отметила доктор.

Фундук содержит мононенасыщенные жиры, которые участвуют в снижении уровня «плохого» холестерина, а также полиненасыщенные жирные кислоты, способствующие улучшению когнитивных функций и снижению риска развития возрастных заболеваний головного мозга.

«Кешью содержит цинк – он помогает поддерживать нормальную работу иммунной системы. Также в этом орехе есть кальций, магний, медь и селен, что способствует укреплению костей. Кешью богат мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, что помогает поддержать нормальный уровень холестерина в крови. А кедровый орех содержит 19 аминокислот, среди которых 8 незаменимых для человека», – отметила врач.

По словам специалиста, благодаря высокому содержанию аминокислоты триптофан, употребление кедрового ореха благотворно влияет на настроение и сон. Также этот орех содержит фенольные соединения, помогающие снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Высококачественный белок этого ореха легко усваивается организмом и быстро его насыщает, а большое содержание пищевых волокон стимулирует перистальтику кишечника, что способствуют нормализации пищеварения», – рассказала врач.

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