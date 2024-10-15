Перечислены лекарственные свойства магаданских видов смородины

Исследователи передовой инженерной школы «Агробиотек» Томского государственного университета изучили виды смородины, распространенные в Магаданской области. В целом ученые выявили в ягодах четырех видов — печальной, золотой, малоцветковой и дикуши — 205 биологически активных соединений с полезными свойствами. Например, все четыре вида содержат соединения для борьбы с раком. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Биохимический состав черной смородины детально изучен исследователями, а сама ягода широко используется в пищевой и фармацевтической промышленности. Однако в России есть еще около 160 малоизученных видов этого кустарника, что дает ученым возможности для поиска новых источников полезных веществ в ягодах рода Ribes.

Ученые выбрали для исследований виды, распространенные в Магаданской области. Они смогли впервые идентифицировать 29 полифенолов, которые ранее не были обнаружены ни в одном виде смородины. Например, во всех четырех видах обнаружен акацетин, который используется для профилактики роста опухолей.

Смородина печальная содержит самую большую долю цианидинов — мощных активаторов белка SIRT6, который регулирует активность в головном мозге, помогает клеткам получать энергию, защищает ДНК от повреждений и участвует в метаболизме жиров и глюкозы. Поддержка достаточного количества этого белка в организме может помочь избежать развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Цианидины относятся к классу антоцианов, которые препятствуют окислению в клетках и замедляют процессы старения, а также обладают противовоспалительными свойствами. Ученые обнаружили в смородине более 30 таких соединений, самой богатой на антоцианы оказалась смородина дикуша.

Ученые также предполагают, что употребление смородины золотой может оказывать противотревожное действие благодаря высокому содержанию L-теанина. А в смородине малоцветковой выявлен катехин, который оказывает терапевтическое воздействие при воспалительных заболеваниях кишечника.

«Если дальнейшие исследования подтвердят не только наличие, но и достаточное количество биологически активных веществ, то смородина этих видов может стать одним из новых источников полифенолов для лекарств», – отметил и.о. директора ПИШ «Агробиотек» ТГУ Кирилл Голохваст.

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