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Ученая рассказала, можно ли делать две прививки одновременно

The Conversation: вакцинироваться от гриппа и COVID-19 можно одновременно

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Depositphotos

COVID-19 обычно циркулирует вместе с гриппом, поэтому вакцинацию против них можно проводить одновременно. Об этом изданию The Conversation рассказала Дженнифер Гатри, доцент кафедры микробиологии и иммунологии Западного университета (Канада).

По мнению эксперта, перед предстоящим сезоном гриппа необходимо принять меры предосторожности. Самым эффективным способом защиты от инфекции и снижения тяжести заболевания выступает вакцинация.

Каждый год вакцины от гриппа обновляются, чтобы защитить от вирусов, которые, согласно прогнозам ученых, будут наиболее распространены в предстоящем сезоне. Прививка от гриппа содержит инактивированные или ослабленные вирусы, которые вызвают серьезное ухудшение самочувствия, но помогают иммунной системе вырабатывать антитела. Эти антитела защищают от инфекции при контакте с «живыми» вирусами гриппа.

Обычно для выработки иммунитета после вакцинации требуется около двух недель, поэтому представители органов здравоохранения рекомендуют делать прививку осенью, до начала сезона гриппа. При этом получать вакцину против гриппа и COVID-19 одновременно безопасно. По словам Гатри, возбудители этих инфекций обычно циркулируют одновременно. Комплексная вакцинация может обеспечить защиту от обоих заболеваний и снизить вероятность серьезных осложнений, вызванных любым из вирусов.

Ранее ученые выяснили, что вакцинация против COVID-19 укрепляет здоровье сердца.

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