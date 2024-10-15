Антитела лам помогут бороться с наркотической зависимостью

Ученые из Свободного университета Брюсселя (Бельгия) и Университета Женевы (Швейцария) создали на основе антитела ламы молекулу NbE для преодоления зависимости от опиоидных препаратов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Опиоидные препараты (такие как морфин, фентанил и трамадол,) выступают высокоэффективными обезболивающими средствами, однако их применение сопряжено со значительными рисками, включая побочные эффекты и развитие зависимости. Опиоиды вызывают эйфорию, взаимодействуя с нервными клетками головного мозга.

В попытке найти способ смягчить побочные эффекты опиоидов для пациентов и снизить риск передозировки, ученые изучили крошечные натуральные белки, полученные из антител ламы. Одно из таких антител (нанотел) под названием NbE продемонстрировало способность связываться с определенными опиоидными рецепторами нервной системы, частично блокируя действие препаратов.

При анализе с помощью микроскопической визуализации исследователи выявили уникальный режим связывания, при котором только небольшая часть нанотела отвечала за правильное взаимодействие с рецепторами. По словам ученых, идентификация этой активной части поможет создать новые лекарства, с помощью которых можно добиться тех же эффектов.

Ранее ученые нашли антитело, защищающее от всех видов возбудителя COVID-19.