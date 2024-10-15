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Ученые узнали пивные предпочтения плодовых мушек

iScience: плодовых мушек привлекают светлое пиво и красный эль

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Andre Karwath aka Aka/Wikipedia

Бельгийские ученые из Фландрийского института биотехнологий при участии коллег из Германии выяснили, какие виды пива эффективнее всего привлекают плодовых мушек-дрозофил видов Drosophila melanogaster и Drosophila suzukii. Исследование опубликовано в научном журнале iScience.

Drosophila melanogaster — безвредная разновидность дрозофил, питающаяся перезрелыми фруктами. Однако родственная ей Drosophila suzukii представляет собой серьезную проблему, поскольку откладывает яйца в незрелых плодах винограда и яблок и наносит серьезный ущерб сельскому хозяйству.

На основе детального химического анализа 250 разновидностей бельгийского пива ученые выбрали 45 сортов пенного с сильно различающимися ароматическими профилями. Тесты показали, что D. suzukii отдает явное предпочтение хмельному светлому пиву и трипелю, тогда как D. melanogaster предпочитает красный и янтарный эль, а также фруктовое пиво высокой ферментации.

«Светлое пиво и трипель содержат травянистые и хмелевые ароматы, которые можно сравнить с зелеными, созревающими фруктами. Эли содержат больше эфиров, кислот и фенолов, которые обычно содержатся в спелых фруктах», — объяснили исследователи.

Химический анализ подтвердил, что дрожжевые ароматы, такие как пентилацетат (аромат банана) и этилацетат (сладкий, фруктовый запах), более привлекательны для D. melanogaster, в то время как растительные ароматы, такие как линалоол (цитрусовый и сладкий запах) и гераниол (цветочный, фруктовый запах), больше нравятся D. suzukii.

По словам специалистов, открытие может привести к новым решениям в борьбе с надоедливыми или вредными насекомыми без применения ядохимикатов.

Ранее ученые выяснили, почему пиво может быть опаснее крепкого алкоголя.

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