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Стало известно, чем грозит избыток витамина В9 во время беременности

JAMA: избыток фолатов во время беременности повышает риск пороков сердца у детей

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Ученые из Народной больницы провинции Гуандун (Китай) установили, что низкий или чрезмерно высокий уровень фолиевой кислоты (витамина В9) в крови матерей во время беременности повышает риск врожденных пороков сердца у детей. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Фолиевая кислота — это витамин группы В, имеющий решающее значение для развития плода и рекомендуемый для предотвращения некоторых врожденных дефектов. Несмотря на очевидную пользу, влияние фолиевой кислоты на риск появления ребенка с врожденным пороком сердца (ВПС) недостаточно изучено.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые провели исследование с участием 129 детей с ВПС и 516 здоровых испытуемых. У матерей на 16-й неделе беременности брали образцы крови для измерения уровня фолиевой кислоты, витамина B12 и гомоцистеина. Данные о содержании фолиевой кислоты в сыворотке крови матерей были разделены на три группы: низкий уровень (25%), средний (50%) и высокий (25%).

Анализ показал, что у женщин с низким уровнем фолиевой кислоты вероятность рождения ребенка с ВПС была более чем в три раза выше, чем у матерей со средней (нормальной) концентрацией витамина В9. Высокий уровень фолиевой кислоты был связан с повышением риска ВПС в 1,81 раза.

Ученые также выяснили, что у детей, рожденных матерями с дефицитом витамина B12 и низким уровнем фолиевой кислоты, риск врожденных пороков сердца был в семь раз выше. В группе с высоким уровнем фолиевой кислоты дефицит B12 коррелировал с шестикратным увеличением вероятность таких патологий.

Ранее ученые выявили опасный недостаток суррогатного материнства.

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