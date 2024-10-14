Вейпинг ускоряет старение сосудов, подтвердили ученые

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне в составе научного коллектива установили, что традиционные сигареты негативно влияют на работу сердца, а электронные испарители наносят больший вред сосудам. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

В рамках эксперимента ученые подвергли 117 здоровых взрослых самок и самцов крыс воздействию очищенного воздуха, паров электронных сигарет без никотина, традиционного табачного дыма и паров никотиновых вейпов. После этого исследователи оценили функцию левого желудочка (одной из камер сердца) и состояние артерий каждого животного.

Результаты показали, что никотиносодержащие электронные сигареты негативно влияли на здоровье сосудов и взаимодействие левого желудочка с артериальной системой. Также было обнаружено, что традиционные сигареты в более значительной степени ухудшали сократительную функцию левого желудочка.

Левый желудочек сердца предназначен для прокачки обогащенной кислородом крови в большой круг кровообращения. Потеря эффективности прокачки крови приводит к кислородному голоданию клеток организма. Особенно это опасно для клеток головного мозга.

По словам ученых, вдыхание никотиновых паров напрямую вызывает ускоренное старение сосудистой системы. Исследователи отметили, что аналогичной опасности могут подвергаться не только животные, но и люди.

Ранее ученые выяснили, что курение и вейпинг одинаково повреждают ДНК.