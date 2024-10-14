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Ученые узнали скорость человеческого обоняния

NHB: люди способны различать запахи за 60 миллисекунд

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Группа ученых из Института психологии Китайской академии наук оценили скорость реакции обонятельных рецепторов человека. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Поскольку каждый вдох длится 3–5 секунд, предполагалось, что обоняние остается относительно медленным чувством.

В новом исследовании команда разработала устройство, контролирующее доставку запаха с точностью до 18 миллисекунд. С помощью нового прибора специалисты протестировали 229 человек в пяти экспериментах, представляя им два запаха один за другим с точно измеренными задержками.

Ученые обнаружили, что когда два разных обонятельных соединения следовали один за другим, человеческий нос замечал разницу с задержкой в 60 миллисекунд. Это втрое быстрее скорости моргания.

Результаты работы подтвердили существование временного промежутка, необходимого для идентификации ароматов.

«Обеспечивая точный контроль над доставкой запаха, которая соответствует естественной динамике обоняния, исследование открывает новые возможности для изучения временных аспектов обонятельного восприятия и разработки обонятельных проявлений», — отметили авторы исследования.

Ранее ученые выяснили, что мыши, крысы и другие грызуны усиливают свое обоняние с помощью ультразвука.

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