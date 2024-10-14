В Китае нашли «царскую» гробницу возрастом около пяти тысяч лет

В Китае исследователи нашли гробницу, возраст которой составляет порядка пяти тысяч лет. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По его информации, усыпальница, обнаруженная в центральной части страны в провинции Хэнань, относится к археологической культуре неолита Давэнькоу (3700-2600 гг. до н. э.). Ее площадь достигает 17 квадратных метров. В гробнице было найдено 350 древних реликвий, включая изделия из яшмы и керамики, нижней челюсти свиней, которые, вероятно, были символом богатства, и украшения из слоновой кости. Усыпальница может принадлежать древнему монарху, пишет «Синьхуа».

Агентство отмечает, что гробница расположена рядом с археологическим памятником Ванчжуан. Около 5000 лет назад он был крупномасштабным поселением.

Как заявил доцент исторического факультета Педагогического университета «Шоуду» Чжу Гуанхуа, новое открытие свидетельствует о том, что в этом месте, скорее всего, находилась столица легендарного древнего царства Хуайи.

В августе в Монголии нашли гробницу аристократки в желтом шелковом плаще домонгольского периода.

Ранее в Китае обнаружили череп человека возрастом около миллиона лет.