Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, какую рыбу нужно есть для здоровья слуха

Daily Mail: треска и палтус снижают риск появления шума в ушах

close
Shutterstock/Shishkin.dv

Употребление тунца, трески, палтуса и моллюсков снижает риск появления шума в ушах, а лосося и рыбы-меч — повышает. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на результаты исследования ученых Бостонской больницы и центра женского здоровья Бригама (Великобритания).

В исследовании приняли участие 73 тысячи человек. Ученые проанализировали данные о рационе питания добровольцев, уделив особое внимание потреблению рыбы и морепродуктов. Также научный коллектив собрал информацию о распространенности среди испытуемых нарушения слуха под названием тиннитус. Люди с этой патологией ощущают субъективный шум или звон в ушах без внешнего акустического стимула.

Оказалось, что у лиц, которые съедали более двух порций рыбы в неделю, риск возникновения шума в ушах был почти на 25% ниже, чем у тех, кто употреблял этот продукт редко или вовсе исключил его из рациона. При этом сохранить здоровье слуха помогала белая рыба — тунец, треска и палтус, а также моллюски. Употребление лосося и рыбы-меч, напротив, коррелировало с повышенным риском тиннитуса.

Добавки с рыбьим жиром, которые обычно принимают для укрепления сердца, мозга и суставов, также были связаны с возрастающей вероятностью возникновения шума в ушах. Ученые предположили, что такой эффект может быть вызван сочетанием избытка кальция, железа и жиров.

Ранее были названы продукты, облегчающие симптомы рассеянного склероза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами