Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевскую премию по экономике в 2024 году получили Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за изучение формирования общественных институтов и их влияния на благосостояние разных стран. Имена лауреатов были представлены Нобелевским комитетом при Каролинском медицинском институте на церемонии, прошедшей в Стокгольме.

Лауреаты показали, что одной из причин различий в уровне благосостояния стран являются общественные институты, появившиеся во время колонизации. Институты часто появлялись в бедных странах, которые были колонизированы, и со временем приводили к общему процветанию населения. Это важная причина, по которой бывшие колонии, которые когда-то были богатыми, теперь бедны, и наоборот.

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американцы Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. А премию по физике получили Джон Хопфильд и Джеффри Хинтон за исследования в области машинного обучения нейросетей. Премию по химии получили трое ученых за изучение белков: Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер.

Ранее Нобелевский комитет объявил, что в 2023 году Нобелевскую премию по экономике присудили Клаудии Голдин из Гарвардского университета за исследования положения женщин на рынке труда. Лауреат создала крупный отчет, в котором изучила доходы женщин, сравнив их с мужскими. Ее работа также была посвящена другим гендерным разрывам на рынке труда и их эволюции за последние 200 лет.